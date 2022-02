VIDEO | Moment emoționant în Premier League! A fost aplaudat de un stadion întreg

Christian Eriksen a revenit pe terenul de fotbal după incidentul nefericit din urmă cu aproape 9 luni, atunci când a fost la un pas de tragedie în meciul dintre Danermarca și Finlanda de la Euro 2020.

Danezului i s-a făcut rău pe teren și doar intervenția medciilor i-a salvat viața. Nordicului i s-a montat un defibrilator, iar astăzi a putut să evolueze pentru prima oară pentru noua sa echipă, Brentford. El a fost introdus în minutul 52 al jocului contra celor de la Newcastle, disputat în etapa a 27-a din Premier League. În momentul anunțului schimbării, toți spectatorii prezenți pe stadion s-au ridicat în picioare și au aplaudat.

What a special moment 🌟

The entire stadium stands up and applauds Christian Eriksen who returns to competitive action 259 days after suffering a cardiac arrest at Euro 2020 👏🏽🇩🇰@TheAthleticUK #BrentfordFC #BRENEW pic.twitter.com/qC9W27AWY4

— Jay Harris (@jaydmharris) February 26, 2022