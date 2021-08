VIDEO | Momentele de groază trăite de Larisa Iordache la Tokyo: „A căzut de durere, m-am speriat foarte tare!”

Maria Holbură a asistat live la momentul accidentării Larisei Iordache, de la bârnă, și povestește clipele de coșmar din capitala Japoniei.

Deși accidentată și cu glezna umflată, Lari a fost alături de Maria care i-a urmat în concursul de calificare la bârnă. Înainte să plece la Tokyo, Maria a stat 4 luni la București, unde s-a antrenat alături de Larisa Iordache, de care o leagă o strânsă prietenie.

„Prima dată am crezut că s-a lovit la genunchi, pentru că așa se văzuse de unde am stat eu să o urmăresc, dar de fapt se lovise la aceeași gleznă unde are probleme. M-am speriat foarte tare! Am crezut că a pățit ceva foarte grav, a căzut din picioare de durere. Eu urmam după ea și draga de ea era acolo și mă încuraja. Avea gheață pe picior și striga la mine la fiecare element. Noi două suntem aproape una de cealaltă, vorbim orice, ne încurajăm tot timpul”, a dezvăluit constănțeanca.

Ea a fost singura gimnastă care a reprezentat România la Olimpiada de la Tokyo la individual compus și povestește experiența unică pe care a trăit-o la cea mai mare competiție sportivă din lume.

„A fost extraordinar! Am avut emoții mari, îmi venea să plâng înainte să intru în sala de concurs. Eu sunt mulțumită cu tot ce am realizat acolo, mi-am făcut bine integralele, exact ca la antrenamente. Pentru mine a fost cea mai mare experiență a vieții să fiu la Jocurile Olimpice de la Tokyo.

Mama mea a stat la biserică, s-a rugat pentru mine și de fiecare dată mă ajută. Îmi dă o stare de liniște. Dar știam că e cu sufletul alături de mine. E psihologul meu. Vorbim orice și este lângă mine tot timpul! Îmi dă cele mai bune sfaturi și ne spunem orice. Mama e educatoare. Uneori și eu mă mir de câtă răbdare poate să aibă”, a mai relatat Maria.

Revenită acasă, la Constanța, sportiva încearcă să se bucure cât de mult poate de vacanță. Deși născută în orașul de malul mării, gimnasta spune că au trecut zece ani de când nu a mai fost pe faleza de lângă Cazinou. Timpul nu îi permite!