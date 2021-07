VIDEO | Mutu, prima victorie cu FC U Craiova! „Am dominat de la cap la coadă!”

Adrian Mutu a obţinut prima victorie cu FC U Craiova. Oltenii au învins rivala Dinamo la primul meci în Liga 1 pe Stadionul Ion Oblemenco.

Antrenorul alb-albaştrilor şi-a felicitat jucătorii la final şi nu a uitat să salute aportul publicului din Bănie! Oltenii au sărbătorit alături de fani minute bune după finalul partidei cu Dinamo, încheiată cu victoria la limită, scor 1-0.

„Normal că aşteptam prima victorie în campionat, mă bucur că a venit la primul meci acasă împotriva unei rivale istorice. Îmbucurător să vezi atâta lume la stadion, a fost o atmosferă frumoasă, aşa cum ar trebui să fie la toate meciurile din Liga 1, pentru jucători este fantastic.

Am dominat jocul de la cap la coadă, e normal ca pe durata celor 90 de minute să mai fie şi momente când cealaltă echipă are o reacţie de orgoliu. Am dominat meciul, am avut o idee de joc, asta contează pentru mine. Am adus mingea de multe ori acolo, nu am marcat cât meritam, dar victoria este victorie. Cred că a fost şi frica de a câştiga, băieţii au avut emoţii mari şi dorinţa de a câştiga.

Se vede când intră jucători cu experienţă, Hugo a intrat şi a dat gol. Eu mă bucur în special pentru atacanţi, pentru că ştiu că le place golul. Nu l-am învăţat eu pe Bauza să centreze aşa, este talentul lui. Pentru mine sunt importante cele trei puncte, mă bucur pentru ideea de joc şi prestaţia per ansamblu. Trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ şi să credem în munca noastră” – a declarat Mutu la final.