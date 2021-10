VIDEO | Nebunie pe Stade Velodrome. Un fan al lui Marseille l-a oprit pe Messi din acţiune

Fanii lui Olympique Marseille au făcut spectacol pe Velodrome. „Nimeni nu ne poate opri!” – a fost mesajul ultraşilor din sudul Franţei.

Ostilitatea faţă de rivalii de la PSG s-a simţit în fiecare moment. Suporterii au aruncat cu tot ce le-a căzut în mâini spre starurile pariziene. Neymar a fost protejat de ofiţerii de securitate la fiecare lovitură de colţ executată.

În repriza a doua, un fan a intrat pe teren şi a oprit o acţiune de atac a oaspeţilor condusă de Messi. Argentinianul a rămas surprins de incident, iar fanul lui OM a fost ridicat de pe teren de o armată de stewarzi.

Marseille fans 🤝 Shithousery

10 man PSG on a counter attack with Messi on the ball and a pitch invader runs on the pitch interrupting play. pic.twitter.com/yihJC1Bgnm

— 𝐔𝐍𝐃𝐄𝐑𝐑𝐀𝐓𝐄𝐃 𝐍𝐈𝐍𝐉𝐀 (@iamjoseh_) October 24, 2021