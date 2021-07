VIDEO | Nicolae Constantin nu are dubii: ”Ne vom bate la promovare!” Singura condiție cerută de tehnician

Nicolae Constantin, antrenorul celor de la Petrolul, a reacţionat după ultimul amical disputat de echipa pe care o pregăteşte, scor 0-0 cu Chindia Târgovişte.

La finalul jocului, tehnicianul a vorbit despre prestaţia elevilor săi, dar şi despre forma în care se află anumiţi jucători. Despre Vajushi şi Diarra, Constantin spune că speră să îi aibă apţi de la începutul săptămânii viitoare.

Despre completarea lotului, Nae Constantin spune că ar mai avea nevoie de jucători, dar dacă nu vor veni, el se arată încrezător în fotbaliştii pe care îi are la dispoziţie. Acesta este convins că Petrolul se poate bate la promovare dacă va exista linişte la club.

,,Am jucat cum se joacă fotbalul normal. Probabil au fost câteva intrări mai întârziate, dar nu a fost nimic cu intenţie, pentru că le spun mereu să ne respectăm adversarul. La urmă toată lumea a fost ok. Am jucat cu o echipă de Liga 1, sunt mult mai avansaţi decât noi. Mă aşteptam să ne pună probleme, să avem situaţii de gol puţine. Am avut câteva pe care dacă le-am fi interpretat corect, am fi reuşit să şi înscriem, dar din păcate nu am reuşit azi şi ne pregătim pentru următoarele meciuri.

Amândoi cu probleme, Vajushi sper ca de luni să intre într-un program în care să-şi revină la formă maximă. Diarra a simţit ceva şi am preferat să-l lăsăm să fie bine de luni încolo.

De jucători ar mai fi nevoie, am vorbit cu conducerea, ei ştiu discuţiile. Dacă reuşesc să aducă ceva peste ce avem noi, e perfect, dacă nu, eu am încredere că cu acest lot de jucători putem să ne batem la promovare. Singurul lucru pe care îl doresc e să fie linişte la echipă.”, a declarat Nae Constantin, pentru FCPTV.