VIDEO | Noua armă a Simonei Halep! „Am aşteptat ani de zile pentru asta”

Simona Halep nu a pierdut timpul în perioada de recuperare după accidentarea la gambă: a lucrat la serviciu şi l-a pus în aplicare în prima rundă de la US Open.

Simona Halep a impresionat în primul tur de la US Open. După victoria cu 2-0 în faţa Camilei Giorgi, jurnaliştii de peste ocean au remarcat serviciul excelent al Simonei.

Şase aşi şi un procentaj de 83 la sută al punctelor câştigate pe primul serviciu – au fost cifrele care i-au uşurat drumul spre victorie în meciul cu numărul 33 mondial.

„Am lucrat mult în pauză, în perioada în care nu mă puteam mişca foarte mult din cauza piciorului, aşa că am exersat mult serviciul. La 5-4 am simţit presiunea, fiindcă nu am foarte multe meciuri în picioare, mi-a fost un pic rău, ştiam că trebuie să termin meciul, fiindcă în trei seturi ar fi fost complicat. Mă bucur că pot vedea serviciul îmbunătăţit şi pot câştiga puncte uşoare cu el. Am aşteptat mulţi ani, dar acum în sfârşit simt că servesc mai puternic” – a explicat Simona la conferinţa de presă.

În turul al doilea, Halep o va întâlni pe Kristina Kucova, din Slovacia, numărul 111 WTA. Următoarea adversară a Simonei a ajuns pe tabloul principal din postura de lucky loser, iar în primul tur a trecut de americanca Ann Li în două seturi.