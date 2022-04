VIDEO | O femeie a fost placată brutal la un meci de rugby: „Am primit ceea ce am meritat!”

În cadrul meciului dintre Gold Coast Titans şi Parramatta Eels, din NRL, a avut loc un eveniment care a șocat întreaga lume.

O femeie a decis să intre pe teren și să alerge în sutien, chiar în timpul meciului și în văzul tuturor. Ce a urmat apoi a fost șocant. Intrusa a fost pusă la pământ într-un mod brutal.

Iată momentul în care femeia a fost pusă la pământ

„Cea mai mare dorinţă din viaţa mea era să alerg pe un astfel de teren!”

Javon Johanson, pe numele său, a dezvăluit pentru 7news.com.au, care au fost motivele pentru care a recurs la acest gest, dar și cum s-a simțit apoi.

„Cea mai mare dorinţă din viaţa mea era să alerg pe un astfel de teren. Şi da, am făcut asta. Am primit ceea ce am meritat. El (n.r. stewardul) şi-a făcut treaba. Atacul lui a fost, sincer, unul ok. A părut mai rău decât a fost.

Ar fi putut să mă apuce şi aş fi căzut. A fost o experienţă suprarealistă. Era adrenalina mulţimii şi, auzind acel mare vuiet, m-am gândit imediat că trebuie să îmi dau bluza joc. Nu pot să cred cât departe am ajuns, totul s-a întâmplat atât de repede. Eu obişnuiam să joc rugby cu cei trei fraţi, aşa că nu a fost o problemă pentru mine faptul că mi s-a făcut un placaj”.