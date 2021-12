VIDEO | O nouă tragedie zguduie lumea fotbalului! A făcut infarct după un gol marcat în prelungiri de echipa sa

Antrenorul unei echipe de fotbal din liga a doua egipteană a murit după ce s-a bucurat la un gol marcat de echipa sa în finalul unui meci disputat la 2 decembrie, relatează presa internaţională, potrivit News.ro.

În minutul 90+2 al partidei El-Magd – El-Zarqa Mohamed Saad a înscris unicul gol al partidei. Antrenorul echipei gazdă, Adham El-Selhadar (53 de ani), s-a bucurat pentru reușită, dar a suferit un atac de cord și s-a prăbuşit pe marginea terenului. Medicii prezenți la stadion i-au acordat îngrijiri medicale, iar ulterior tehnicianul a fost transportat la spital, dar nu a mai putut fi salvat.

Very sad news from 🇪🇬 Egypt today! 😢💔

Division 2 side Al Magd’s head coach died of heart attack during their game against Al Zarka earlier today.

So sad and my thoughts are with the family and everyone involved at the Club. 🙏🏾#AlMagd I #Egypt pic.twitter.com/WABrW0s2uL

— 𝑀𝑖𝑐𝑘𝑦 𝐽𝑛𝑟 ✪ (@MickyJnr__) December 2, 2021