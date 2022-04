VIDEO | Performanță de senzație a lui Gabriel Jesus cu Watford! A contribuit la toate cele 5 goluri ale lui ManCity

Manchester City a învins acasă Watford cu 5-1 în etapa a 34-a din Premier League și a mai făcut un pas spre un nou titlu de campioană. Patru dintre golurile gazdelor au fost marcate de Gabriel Jesus, care a dat pasa decisivă la reușita lui Rodri.

Patru goluri și o pasă decisivă pentru Gabriel Jesus cu Watford

Liderul din Premier League, Manchester City, nu a avut niciun fel de emoții pe teren propriu cu Watford, echipă aflată pe locul 19 și care mai are doar șanse teoretice să se salveze de la retrogradare.

A fost un galop de sănătate al elevilor lui Pep Guardiola, care s-au impus cu 5-1. Patru dintre goluri au fost marcate de atacantul brazilian Gabriel Jesus. El a punctat în minutele 4, 23, 49 (din penalty) și 53. În plus, i-a pasat decisiv lui Rodri, care a dus scorul al 3-1 în minutul 34, după ce oaspeții reduseseră din diferență prin Kamara (28).

În urma acestui rezultat, moralul „cetățenilor” este excelent înaintea importantului meci de marți din prima manșă a semifinalelor Ligii Campionilor. Manchester City joacă marți, 26 aprilie, pe teren propriu, împotriva lui Real Madrid, meci arbitrat de românul Istvan Kovacs.

Primul hat trick al lui Gabriel Jesus în șase sezoane de Premier League

Atacantul brazilian care a împlinit 25 de ani pe 3 aprilie a ajuns la 93 de goluri și 41 de pase decisive în cele 230 de meciuri pe care le-a jucat pentru manchester City. Contractul lui cu echipa de pe Etihad expiră în vara anului 2023.

„Astăzi a fost ‘ziua mea’. Am jucat foarte bine, ne-am creat multe șanse. Asta trebuie să facem în fiecare meci. Am pasat mult, ne-am creat ocazii și am încercat să înscriem, dar de această dată am fost foarte buni la finalizare.

A fost primul meu hat-trick în Premier League. Am mai încercat, dar nu mi-a ieșit. Uneori am marcat două goluri, după care am lovit bara, fundașul mi-a blocat șutul sau portarul a salvat. Dar astăzi mi-a intrat tot.

Sunt foarte mulțumit de cele trei puncte. Echipa a jucat atât de bine și am meritat victoria”, a declarat jucătorul, conform si.com.

Gabriel Jesus a câștigat șapte trofee majore cu City (printre care trei titluri de campion și Liga Campionilor în sezonul 2020/2021).