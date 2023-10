VIDEO | Performanță incredibilă pentru atletismul românesc! Mădălina Florea a câștigat finala Golden Trail Series

Atleta română Mădălina Florea s-a impus în cea de-a doua cursă din finala Golden Trail Series, cursa de 27km, cu 1400 de metri diferenţă de nivel.

Mădălina Florea a terminat prima finala Golden Trail Series

Evenimentul a avut loc în Italia, la Golfo dell’Isola. Ea terminase prima și în prologul de 8,7km, cu o pantă de 400 de metri. Datorită acestui succes, sportiva legitimată la CSM Sighișoara a urcat pe locul 3 la general, cu 832p.

Ea a fost devansată de americanca Sophia Laukli și elvețianca Judith Wyder, ambele cu 958p. Prima a devenit câștigătoare, deoarece a avut mai multe victorii de etapă.

Florea a rămas în pluton o buină perioadă de timp în cursa de 27km, dar a lansat atacul în urcare, pe a doua buclă, având la un momend dat un avanms de 90 de secunde față de Judith Wyder.

„Nu-mi vine să cred Mă tot gândesc că e un vis și că o să mă trezesc! M-am simțit bine la început rămânând în spatele fetelor, dar apoi am intrat în ritm, așa că am luat conducerea la a doua buclă.

M-am simțit foarte bine azi. Am rămas concentrată până la sfârșit și a fost suficient în ciuda revenirii lui Judith. Sunt foarte fericită! ‘Fericit’ este cuvântul care descrie cum mă simt astăzi!”, a spus românca, după ce a trecut linia de sosire.

Sophia Laukli a anunțat că anul viitor își va apăra titlul în Golden Trail Series

A doua a trecut linia de sosire Wyder, la 16 secunde de învingătoare. „Mădălina este foarte puternică pe urcări. Le-am ținut pe unele adversare la distanță. Am încercat să forțez pe coborârea buclei a 3-a pentru a încerca să reduc diferența față de sportiva din fața mea.

A fost în vizorul meu în ultima porțiune, dar am făcut o mică greșeală la o curbă, iar acest lucru m-a costat prea multe secunde. Eram atât de aproape, dar ea era mai puternică.

Mă bucur că am putut să împărtășesc această cursă cu toți acești sportivi!”, a declarat, la rândul ei, Wyder, potrivit site-ului oficial.

Pe locul 3 s-a clasat Laukli. „Am avut trăiri ciudate astăzi. Cursa a fost lentă la început și mă simțeam bine, dar când ritmul a crescut mi-am dat seama că nu pot ține pasul.

Am rezistat cât am putut sperând că Mădălina își va face treaba bine pentru a câștiga. La un moment dat am crezut că o să renunț, dar am reușit să țin și să-mi păstrez poziția a treia”, a spus ea.

„Sunt atât de mândră de sezonul meu, chiar dacă a fost foarte greu în finală. Mi-am spus să nu renunț și să pierd totul într-o singură zi. Voi reveni anul viitor pentru a-mi apăra titlu!”, a încheiat americanca.