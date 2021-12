VIDEO | Petrolul – U Cluj, ultimul derby al anului! Nae Constantin: „Va fi luptă, nu spectacol!”

Petrolul – U Cluj, derby-ul care închide anul în Liga 2, poate creea o diferenţă de nouă puncte între cele două echipe care îşi propun promovarea. Nae Constantin se aşteaptă la un meci închis la ultima partidă din 2021 pe „Ilie Oană”.

Antrenorul petrolist şi-a făcut temele înaintea meciului: Nae Constantin i-a studiat pe oamenii lui Erik Lincar şi nu se aşteaptă la o confruntare spectaculoasă.

„Un meci interesant, un meci bun, să sperăm că ne va prinde într-o formă bună, că vom face un meci bun şi un rezultat pe măsură. Nu va fi un meci spectaculos, am urmărit, cum urmăresc fiecare adversar. U Cluj abordează meciurile în funcţie de adversar. Consider că este un meci în care nici ei nu îşi vor asuma riscuri, acelaşi lucru încercăm şi noi să îl facem. Cine a văzut ultimul nostru meci, ar fi putut vedea că noi am încercat să jucăm, să construim, să conducem meciul. Şi la meciul cu CSA Steaua, U Cluj s-a apărat, i-au prins pe contraatac şi au câştigat.

Cred că vor avea o abordare prudentă, şi noi vom avea tot o apărare prudentă. Nu trebuie să ne pierdem capul şi să riscăm atunci când nu are rost să riscăm. Suntem conştienţi că e un meci important, la fel ca toate celelalte, trebuie să îl abordăm la victorie, dar victoria asta trebuie să o obţinem cu multă minte. Indiferent de rezultat, campionatul se va juca până în finalul playoff-ului. Eu aşa îl consider, chiar dacă am câştiga, mai sunt două meciuri cu ei, două cu Sibiul. Sunt 30 de puncte în playoff, mai este mult de jucat.

Noi jucăm la victorie, reuşim este foarte bine. Nu reuşim, atâta putem, facem egal şi trebuie să ne mulţumim. Meciul este pregătit să îl câştigăm, vreau să nu primim gol, asta nu înseamnă că o să stăm să ne apărăm” – a declarat Nicolae Constantin.

Antrenorul liderului a fost completat de Bart Meijers, fundaşul olandez al găzarilor.

„Va fi un meci dificil, au o echipă bună, se luptă şi ei pentru promovare, ca şi noi. Cred că dacă vom crede în noi îi putem învinge, mai ales pe Ilie Oană, cu fanii noştri. Trebuie să credem în noi şi apoi ştiu că va fi bine. Sunt două echipe care vor intra pentru victorie. Prefer un egal decât să pierdem, dar noi credem în noi înşine şi vom merge la victorie. Distanţa s-ar mări, dar campionatul este foarte lung. Vom juca până la finalul lui mai şi totul se va decide în playoff” – a declarat apărătorul galben-albaştrilor.

Petrolul – U Cluj se va juca marţi, de la ora 17:00, pe Stadionul „Ilie Oană”.