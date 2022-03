VIDEO | Portarii îi dau bătăi de cap lui Flavius Stoican: ”Cine e înalt, parcă e mai scund, cine e slab, parcă e mai gras”

În ultima etapă a sezonului regular al Ligii 1, Dinamo se va deplasa pe terenul liderului autoritar al campionatului, CFR Cluj.

”Câinii” veneau după cea mai bună serie de rezultate din această stagiune, cu o victorie și două remize. Dar eșecul înregistrat în runda precedentă, cu Sepsi, scor 1-3, parcă le-a tăiat aripile celor din Ștefan cel Mare.

Lovită de multiple probleme în ceea ce privește absențele mai multor jucători de bază, Dinamo a mai întâmpinat o problemă: cea a portarului. Flavius Stoican nu înțelege lipsa de formă a oamenilor săi dintre buturi.

”Vorbeam, odată, cu Alex Răuță și-mi spunea că cine intră în poarta lui Dinamo parcă își pierde din calități. Cine e înalt, parcă e mai scund, cine e slab, parcă e mai gras, cine are viteză, parcă nu mai are, cine are noroc, parcă are ghinion”, a declarat Flavius Stoican, la conferința de presă premergătoare meciului cu CFR Cluj de duminică.