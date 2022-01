VIDEO | Rafael Nadal – Daniil Medvedev, marea finală de la Australian Open 2021! Record de Grand Slam-uri vs lider mondial ATP

Daniil Medvedev (2 ATP) și Rafael Nadal (6 ATP) dispută marea finală la proba masculină din cadrul turneului de Grand Slam de la Australian Open.

UPDATE: În setul patru, Nadal a făcut 3-2 pe serviciul adversarului. A avut nevoie de șapte 7 puncte de break pentru a se impune. La sfârșitul game-ului, Medvedev a acuzat lipsa de fair-play a spectatorilor. A ținut să-i atragă atenția arbitrului pentru a le spune acestora, pe un ton hotărât, să facă liniște pe Rod Laver Arena pentru ca jucătorii să se poate concentra în momentele cheie ale partidei.

No matter who you're routing for, being in the stands and celebrating an UE when you see the effort these guys put in, shows the lack of respect for the sport in general.

To me, this match is incredible and I feel lucky to watch it. #Medvedev #Nadal pic.twitter.com/ALVBl1992p

— V (@vanistrator) January 30, 2022