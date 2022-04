VIDEO | Record de audiență pe Camp Nou! Două românce au fost martore la eveniment

Echipa feminină de fotbal a Barcelonei a jucat prima manșă a semifinalelor Ligii Campionilor, pe teren propriu, cu formația germană Wolfsburg. Scorul final a fost 5-1 pentru gazde, care sunt cu un pas în finala care va avea loc

Echipa catalană a apăsat pe accelerație de la primul fluier al abitrului, iar în minutul 10 avea, deja, 2-0. Marcaseră Bonmatí (3) și Graham Hansen (10). Scorul pauzei a fost 4-0, după ce Hermoso (33) și Alexia (38) și-au trecut numele pe lista marcatoarelor.

Wolfsburg a marcat golul de onoare prin Roord (70), dar Alexia a refăcut diferența după ce a transformat un penalty în minutul 85. A fost a 45-a victorie consecutivă a Barcelonei în toate competițiile și a 14-a la rând, pe teren propriu, în cupele europene.

De partea cealaltă, Wolfsburg nu pierduse de 17 meciuri înaintea confruntării cu Barcelona, pe care o învinsese în toate cele trei partide precedente. De remarcat că Alexia a marcat 10 goluri în actuala ediție a Ligii Campionilor.

Meciul a stabilit un nou record mondial în ceea ce privește numărul de spectatori. În tribune au fost 91.648 de persoane, cu 95 mai multe decât veniseră pe 30 martie să vadă meciul feminin de campionat cu eterna rivală Real Madrid, încheiat 5-0.

We did it again! 🆕 WORLD RECORD! pic.twitter.com/IQMABN7akk

— FC Barcelona (@FCBarcelona) April 22, 2022