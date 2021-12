VIDEO | Risto Radunovic aşteaptă duelurile cu România din Liga Naţiunilor: ,,Noi câştigăm”

România a fost repartizată în grupa B3 a Ligii Naţiunilor, unde se va duela cu reprezentativele Muntenegrului, Bosniei şi Finlandei.

,,Tricolorii” vor debuta pe data de 4 iunie 2022, în deplasare, cu Muntenegru. Risto Radunovic, fundaşul celor de la FCSB, abia aşteaptă înfruntarea cu România. Acesta face deja glume în vestiar cu colegii de la FCSB.

,,Mă bucur că suntem în aceeaşi grupă în Liga Naţiunilor, primul meci e în Muntenegru. Nu e timp de asta, dar am vorbit cu jucătorii puţin. Facem ceva glume în vestiar. Noi câştigăm, voi câştigaţi. Vedem cine va juca. Naţionala României e foarte talentată cu jucători foarte buni. An de an cresc şi cred că vor avea un viitor bun.

Pentru mine, sunt 3-4 jucători Tănase, Coman, Octavian Popescu, Olaru. Şi Dennis Man, Răzvan Marin, Mihăilă, Ianis Hagi. Îmi plac foarte mult, sunt talentaţi. Grupa e foarte echilibrată, cred că Bosnia are echipa cea mai matură. Grupa e echilibrată.”, a declarat Risto Radunovic, în cadrul unei conferinţe de presă.