VIDEO | Robert Lewandowski a fost prezentat oficial la Barcelona: „Sunt pregătit să intru în dinamica echipei”

Atacantul polonez Robert Lewandowski, care a devenit, de sâmbătă, jucătorul Barcelonei, a fost prezentat oficial de clubul catalan.

Prezentarea oficială a lui Robert Lewandowski a avut loc la Miami

Spre deosebire de alți jucători valoroși care au ajuns, de-a lungul timpului, să joace pentru Barcelona, prezentarea oficială a lui Lewandowski nu a avut loc pe stadionul Camp Nou.

Explicația este simplă: Barcelona se află, în aceste zile, într-un turneu în Statele Unite. Ca urmare, oficialii clubului au instalat o scenă în apropierea hotelului din Miami în care este cazată echipa.

Robert, you look AMAZING in that shirt 🫠 pic.twitter.com/jMmV3KOVBr — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 20, 2022

Pe acordurile imnului Barcelonei, Robert Lewandowski a fost prezentat drept noul jucător al echipei catalane. După cuvântul introductiv al președintelșui grupării, Joan Laporta, care i-a transmis jucătorului că echipa are nevoie de el, Lewandowski a făcut primele declarații.

El a răspuns la trei întrebări adresate de gazdele evenimenteului, dar nu și la cele venite din partea presei, deoarece clubul nu a permis acest lucru, notează publicația Marca.

„Sunt în cel mai bun loc pentru a câștiga”, a declarat Robert Lewandowski

Atacantul polonez, care a fost rezervă la amicalul câștigat de Barcelona cu 6-0 în fața celor de la Miami, a recunoscut că este fericit că a ajuns la form ația antrenată de Xavi.

„A fost nevoie de muncă grea pentru a mă putea alătura Barcelonei. Știu că avem mult de lucru în față, dar ieri am văzut potențialul mare pe care îl avem și sunt pregătit să fac parte din acest club, care are o istorie incredibilă, dar are și perspective mari.

În ultimele zile am putut face câteva antrenamente, dar sunt pregătit să intru în dinamica echipei și sper să pot juca cât mai curând, chiar în meciul următor. Tot ce s-a întâmplat în ultimele zile a fost incredibil pentru mine, dar asta e fotbalul, totul merge repede.

Ca atacant, sper să pot marca goluri și să fac tot posibilul pentru a câștiga meciuri. Este noua mea provocare. În lumea fotbalului, trebuie să vrei să câștigi, iar eu sunt în cel mai bun loc pentru a o face”, a declarat polonezul.

Lewandowski ar putea debuta la Barcelona în amicalul de lux cu Real Madrid, programat pe 24 iulie, de la ora 6:00 a României. În continuarea turneului din SUA, echipa blaugrana va întâțlni Juventus pe 27 iulie de la 3:30 și New York Red Bulls pe 31 iulie de la 2:00.