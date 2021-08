VIDEO | Ronaldo s-a întors „acasă”! Mesaj emoţionant pentru fanii lui United

Manchester United a anunţat oficial semnarea contractului cu Cristiano Ronaldo! Portughezul a postat şi el un mesaj emoţionant pentru fanii echipei la care şi-a început ascensiunea fulminantă în fotbalul mare.

Cristiano Ronaldo revine la echipa în tricoul căreia a câştigat pentru prima oară Balonul de Aur şi trofeul UEFA Champions League. În cei şase ani petrecuţi pe Old Trafford, Ronaldo a cucerit trei titluri în Premier League sub comanda lui Alex Ferguson. În mesajul său, portughezul nu l-a uitat pe managerul care i-a influenţat cel mai mult cariera atunci când l-a transferat de la Sporting Lisabona.

View this post on Instagram A post shared by Manchester United (@manchesterunited)

„Toată lumea care mă cunoaște știe despre dragostea eternă pe care o port pentru Manchester United. Anii pe care i-am pretrecut la acest club au fost de-a dreptul minunați și calea pe care am mers împreună este scrisă cu litere de aur în istoria acestei instituții minunate.

Nici măcar nu pot începe să explic sentimentele pe care le am acum, când văd că anunțul revenirii mele pe Old Trafford face înconjurul lumii. Este ca un vis devenit realitate să primesc atâta dragoste și respect din partea suporterilor din tribună, după toate ocaziile în care am jucat contra lui Manchester United. 100% din asta sunt făcute visele!

Primul meu campionat, prima mea cupă, prima convocare la naționala Portugaliei, primul meu Champions League, prima mea Gheată de Aur și primul meu Balon de Aur, toate s-au născut din această conexiune specială dintre mine și Diavolii Roșii. Istoria a fost scrisă în trecut și se va scrie încă o dată! Aveți cuvântul meu!

Sunt chiar aici! M-am întors acasă! Haideți s-o facem să se întâmple din nou! PS – Sir Alex, asta este pentru tine…”, a scris Ronaldo pe contul personal de Instagram.

Cariera lui Ronaldo, în cifre