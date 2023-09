VIDEO | S-a dat primul trofeu la US Open! Premieră negativă în turneele juniorilor

Jucătorul american de tenis Rajeev Ram și cel britanic Joe Salisbury sunt primii campioni ai ediției din acest an de la US Open.

Cei doi, desemnați a treia pereche favorită la câștigarea trofeului, i-au avut adversari în finală pe indianul Rohan Bopanna și australianul Matthew Ebden (cs 6), pe care i-au învins cu 2-6, 6-3, 6-4.

History made. 🙌

Rajeev Ram and Joe Salisbury are the first to ever 3-peat at the US Open. pic.twitter.com/UoWh5KlCVF

— US Open Tennis (@usopen) September 8, 2023