VIDEO | S-a retras o glorie a fotbalului mondial! Are în palmares un titlu olimpic și două mondiale

Jucătoarea americană de fotbal Megan Rapinoe a jucat ultimul meci la națională, urmând să-și încheie cariera definitiv, peste săptămâni.

Rapinoe a executat cornerul din care naționala Statelor Unite a majorat diferența în meciul câștigat cu 2-0 în fața Africii de Sud, la Chicago, înainte de a fi înlocuită în minutul 54.

La ieșirea de pe teren, campioana olimpică (2012) și dubla campioană mondială (2015 și 2019) a fost ovaționată în picioare de spectatori, îmbrățișată de colege și aplaudată de adversare.

A legend’s final bow. pic.twitter.com/eZPaOrJ3rK — U.S. Women's National Soccer Team (@USWNT) September 24, 2023

Ea a fost desemnată de FIFA jucătoarea anului în 2019. Ea și-a câștigat recunoașterea și pentru activismul ei pentru susținerea drepturilor LGBT+, solidaritatea cu jucătorul NFL Colin Kaepernick și confruntarea celebră cu fostul președinte american Donald Trump.

În plus, a luptat cu succes, alături de mai multe colege, pentru a institui salarii egale pentru bărbaţi şi femei în cadrul naționalelor de fotbal ale Statelor Unite.

„Lucrurile din afara terenului sunt cele mai importante (n.r. – pentru mine) și sunt foarte mândră de ele.

„Fiind atât de vocală despre problema rasială sau drepturile homosexualilor, simt cu adevărat că am făcut ceva important.

Am fost o generație specială de jucătoare, dar tot ceea ce am realizat pe teren pălește în comparație cu ceea ce am făcut în afara lui”, declara sportiva, la conferința de presă de dinaintea meciului cu Africa de Sud, potrivit Reuters.

Rapinoe va juca ultimul meci oficial pe 6 octombrie, când echipa ei de club, OL Reign întâlnește, la Seattle, Washington Spirit, în sezonul regulat al campionatului.

„Sunt foarte încântată să voi continua să ajut la creșterea sportului feminin, nu doar a fotbalului. Cred că suntem într-un moment special. Vreau să-mi folosesc influența, iar după retragere voi avea mai mult timp să fac asta”, a încheiat Megan Rapinoe.