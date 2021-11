VIDEO | Să vină Xavi! Meci nebun în Spania! FC Barcelona a avut 3-0 la pauză. Finalul, interzis cardiacilor

FC Barcelona a disputat primul meci după anunțul oficial conform căruia Xavi va fi noul antrenor de pe Camp Nou.

Pregătiți de pe bancă de interimarul Sergi Barjuan, catalanii au condus pe Celta Vigo cu 3-0 la pauză. Ansu Fati a deschis scorul în minutul 5, Sergio Busquets a dublat diferența, iar Memphis Depay a majorat diferența, în minutul 34.

În partea a doua, avantajul de trei goluri s-a risipit. Mai întâi Iago Aspas a punctat în minutul 52, iar Nolito a redus din handicap 18 minute mai târziu. În al treilea minut de prelungiri, Iago Aspas a recidivat, închizând tabela la 3-3, și a declanșat nebunia pe ”Balaidos”.

În urma acestei remize, FC Barcelona este pe locul nouă, cu 17 puncte, după 13 etape, dar cu un meci restant, iar Celta Vigo, pe locul 14, cu 12 puncte.

La finalul partidei, Sergi Barjuan a pus rezultatul meciului pe seama lipsei de experiență din cadrul lotului catalan, dar a vorbit și despre venirea lui Xavi la cârma echipei.

„Este păcat că n-am reușit să sărbătorim o victorie în deplasare. Trebuie să rămânem în minte cu prestația din prima repriză. Dacă o să vă uitați pe lot, o să vedeți că jucăm cu mulți copii. E dificil să tragi anumite concluzii când ai mulți jucători accidentați. Dacă toată lumea ar fi aptă, totul ar arăta altfel.

Nu este o scuză, dar este un aspect important. Am jucat foarte bine în prima parte. Nu am vorbit cu Xavi până acum. El are ideile lui, sper să scoată tot ce e mai bun din acești jucători”, a declarat Sergi Barjuan, citat de Marca.