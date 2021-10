VIDEO | Sala Polivalentă din Cluj-Napoca, pregătită să le întâmpine pe Simona Halep&co la Transylvania Open

Competiția sportivă de calibru WTA 250 care se va desfășura pe suprafață indoor se va putea derula în Sala Polivalentă din Cluj-Napoca. Organizatorii turneului au făcut eforturi serioase de a amenaja două terenuri de joc în Arena BT, pentru a rezolva o problemă apărută încă din momentul primului anunț al acestei întreceri.

Astfel, turneul se va putea desfășura condiții bune de joc în spațiu închis datorită unei cortine care fost instalată în această săptămână și care va permite montarea a două terenuri de joc.

”Arena BT prinde formă. Cortina folosită pentru a separa cele două terenuri se montează. E formată din 4 bucăți negre și are, în total, o lungime de 64 de metri și o înălțime de 16 metri. Materialul folosit are proprietăți ignifuge și captează sunetul”, a anunțat Ramona Toderaș, pe Twitter.

The BT arena is catching form. The curtain used to separate the 2 courts is being installed. This is made out of 4 black curtains and has a 64 m length/ 16 m height.

The cloth used has sound-absorbing and fire-retardant properties. #TO2021🦇 pic.twitter.com/JCOm50sedg

— Ramona Toderaş (@RamonaToderas) October 15, 2021