VIDEO | Sărbătoare la Munchen! Bayern o bate pe Dortmund și câștigă al zecelea titlu consecutiv în Bundesliga

Bavarezii s-au impus cu 3-1 în fața marii rivale în Der Klasiker, iar în urma acestei victorii și-au păstrat supremația pentru încă un sezon în campionatul german.

Diferența s-a făcut încă din start atunci când gazdele au punctat de două ori prin Gnabry. Prima reușită a fost de pus în ramă. Corner bătut de Kimich, Lewandowski a prelungit cu o lovitură de cap, iar Gnabry a înscris după ce a preluat frumos și a șutat din vole. A doua sa reușită a fost însă anulată de sistemul VAR care a penalizat un offiside în prealabil la un coechipier de-ai săi. Până la urmă, golul de 2-0 a fost întârziat cu doar 4 minute.După o greșeală în defensiva galben-negrilor, Muller i-a pasat decisiv lui Lewandowski care a mărit avantajul pe tabelă și a stabilit și scorul pauzei pe Allianz Arena.

La realuare, oaspeții au revenit în joc datoriă unui penalty transformat de Enmre Can, dar ultimul cuvânt l-au avut tot fotbaliștii lui Nagelsmann care au securizat victoria după ce Musiala a făcut 3-1. Cu acest succes, Bayern are acum un avsn de 12 puncte față de Borussia Dortmund cu 3 runde înaintea finalului de stagiune din Bundesliga. Munchenezii au cucerit al 32-lea titlu din istoria clubului, ultimele 10 fiind consecutive. Neuer & Co vor primi trofeul și medaliile de campioni la ultimaul meic pe care îl vor juca acasă în acest campionat, contra celor de la Stuttgart.