VIDEO | Scene șocante la Miami! Un jucător a leșinat pe teren, în timpul unui game

Meciul de tenis dintre jucătorii francezii Arthur Cazaux (74 ATP) și Harold Mayot (141 ATP) a fost suspendat, după abandonul primului.

Partida a contat pentru primul tur al calificărilor, iar în setul decisiv Cazaux, al treilea favorit, a căzut din picioare în timp ce adversarul se pregătea să servească.

Tough scenes in Miami.. Cazaux fainted and was forced to retire.. pic.twitter.com/P16JfMAFIY

— 🎾💚 (@Tennis4everrr) March 18, 2024