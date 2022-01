VIDEO | Se răzgândește Alibec, la fel ca Budescu? „Am vorbit cu el și i-am zis să vină la noi”

Până să apară varianta de a merge în Grecia, la Atromitos, Constantin Budescu i-a făcut „marcaj” prietenului său, Denis Alibec, pentru ca atacantul să vină alături de el la FC Voluntari.

Denis este sub contract cu turcii de la Kayserispor, care așteaptă ca o echipă să își asume cât mai mult din salariul lunar al fotbalistului, astfel încât ei să achite un procent cât mai mic.

„Am vorbit și cu el, l-am întrebat de face pentru că este într-o situație dificilă la Cluj, se antrenează cu nu știu cine și vrea să joace. Eu i-am zis să vină la Voluntari, dar la el este mai greu pentru că este împrumutuat din Turcia la CFR, ar trebui să îl împrumute și CFR apoi. El trebuie să meargă să joace decât să se antreneze singur”, a dezvăluit Constantin Budescu, într-o conferință de presă.

Și antrenorul ilfovenilor și l-ar fi dorit pe Alibec la echipa sa astfel încât FC voluntari să își mărească și mai mult șansele de a prinde play-off-ul pentru prima oară în istoria clubului.

„Eu personal mi-l doresc pe Alibec, cine nu și-l dorește pe Denis Alibec? Un jucător de echipă națională, cu calități fantastice, însă nu pot să vă răspund, cei din conducere au luat legătura cu el și știu mai bine. Mi-l doresc la echipă, este un atacant care marchează, internațional român, mi-l doresc foarte mult, dar nu pot eu să discut despre transferul lui”, s-a exprimat Liviu Ciobotariu, înainte meciului cu Gaz Metan.

Tehnicianul revelației Ligii 1 a fost plăcut surprins că a fost nominalizat de Loti Boloni printre posibilii secunzi ai săi, în cazul în care ar fi preluat postul de selecționer.

„Vreau să-i mulțumesc domnului Boloni pentru aprecieri. Îl cunosc de foarte mult timp, îi mulțumesc pentru că s-a gândit la mine. În momentul în care un antrenor, de talia lui Ladislau Boloni, se gândește la tine, înseamnă că ești apreciat, te face să te simți mândru.

Ladislau Boloni este un antrenor care nu mai are nevoie de nicio prezentare, un antrenor care a avut rezultate foarte bune și în România, la nivel de primă reprezentativă, dar și pe afară. Nu am apucat să vorbesc cu nea Loți. Sincer, am fost surprins”, a fost reacția lui „Ciobi”.