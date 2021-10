VIDEO | Seară fierbinte în Europa! Incidente de pe Wembley până la Tirana

După incidentele cu tentă rasistă de la Budapesta, fanii maghiari şi-au făcut de cap şi la Londra! Totul a început în momentul în care jucătorii englezi au îngenuncheat înainte de startul partidei. Huliganii maghiari au evacuat pur şi simplu poliţiştii intraţi în sectorul lor din peluză.

Şi la Tirana au fost incidente înaintea meciului dintre Albania şi Polonia. Un grup de zece fani ai oaspeţilor a avut probleme mari cu suporterii albanezi.

WC Qualification. 12.10.2021 Albania – Poland. Before the game, Albanians attack around 10 Polish fans near the stadium. #ALBPOL

În Slovenia, un fan a intrat pe teren cu o torţă aprinsă în timpul meciului cu Rusia. Un steward l-a placat cu un procedeu de fotbal american înainte ca situaţia să degenereze.

După meci, ultraşii sloveni au atacat un grup de cinci suporteri ruşi, care au ajuns la spital în urma confruntării violente.

World Cup Qualification. 11.10.2021

Slovenia – Russia.

After the game, a group of about 15 Slovenia fans attack 5 Russians. One Russian fan is taken to the hospital. pic.twitter.com/mHOzdCUxiL

— HooligansTV (@HooligansTV_eu) October 12, 2021