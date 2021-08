VIDEO | Secretul „lupilor”: „Suntem o echipă foarte unită!”

Petrolul a obţinut a doua victorie a sezonului, 2-0 cu Miercurea-Ciuc, şi le dă speranţe fanilor chiar şi după accidentul petrecut în etapa trecută, la Metaloglobus.

Doi dintre jucătorii remarcaţi la meciul cu echipa din Harghita, marcatorul Sory Ibrahim Diarra şi fundaşul Marian Huja, au explicat secretul evoluţiei bune a echipei lui Nicolae Constantin.

„Ne pregătim foarte bine, avem o organizare defensivă foarte bună. Avem o comunicare bună, iar colegii mă ajută cu asta. Am fost foarte pregătiţi, am avut o mentalitate bună, am fost pregătiţi să marcăm primii. Trebuie să ne menţinem şi să avem multe victorii consecutive. Anul ăsta suntem o echipă foarte unită, şi pe teren şi în afara lui, iar asta ne ajută foarte mult” – a explicat Huja după al doilea meci fără gol primit pentru defensiva găzarilor.

Diarra i-a cucerit pe fanii găzarilor şi promite că primul său gol va fi urmat şi de alte reuşite.

„Este foarte important pentru mine, pentru echipă pentru toată lumea. Sunt foarte fericit că am marcat, mi-a prins bine. Am făcut o pregătire fizică foarte bună, mulţumită acestui lucru sunt bine. Mi-am impus să marchez cât mai mult, mai ales câ toată lumea mă ajută, coechipieri, staff, toată lumea” – a explicat atacantul în vârstă de 21 de ani.

În următoarea etapă, Petrolul va juca în deplasare cu Viitorul Pandurii Tg. Jiu. Partida se va disputa duminică, de la ora 12:00.