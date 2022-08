VIDEO | Senzațional! Avem golul anului! Reușită incredibilă de la mare distanță-FIFA a pus ochii deja pe jucător!

Partida Club Atlético Tucuman-Barracas a oferit un moment inedit. Mateo Coronel, mijlocașul celor de la Club Atletico, are șansa de a câștiga trofeului Puskas.

Mai exact, fotbalistul a reușit să înscrie de la o distanță de 70 de metri, lăsând întregul stadion uimit.

„Ar putea fi golul lui Mateo Coronel de la 70 de metri pe lista pentru Trofeul Puscas”, se întreabă cei de la FIFA.

😮 LONG-RANGE GOLAZO 😮

Could Mateo Coronel’s 77-yard goal be a contender for our #Puskas list? 🤔pic.twitter.com/IAGvMIaWAZ

— FIFA.com (@FIFAcom) August 24, 2022