VIDEO ŞI FOTO | Emma Răducanu a strălucit la premiera „James Bond”

Emma Răducanu a fost printre invitaţii de marcă la premiera mondială a ultimului film din seria James Bond. Campioana de la US Open a apărut pe covorul roşu la Royal Albert Hall, acolo unde au fost prezenţi şi membrii familiei regale britanice. Jucătoarea în vârstă de 18 ani a atras toate privirile într-o rochie albă cu paiete.

Urcată pe locul 22 în clasamentul WTA după succesul de la New York, Emma Răducanu este printre jucătoarele aşteptate la Transylvania Open, turneul de la Cluj-Napoca transmis în direct la Digi Sport, din 25 octombrie.

British Tennis star & US Open champion Emma Raducanu was at the "No Time To Die" World Premiere of latest James Bond film at Royal Albert Hall in London.#Bond #JamesBond @007 @RoyalAlbertHall @EmmaRaducanu @usopen

More #GettyFootage 🎥 #NoTimeToDie ➡️ https://t.co/i5YyC5kwlx pic.twitter.com/eIiOtA3YXY

— Getty Images Sport (@GettySport) September 28, 2021