VIDEO | Simona Halep, dezvăluiri despre cum și-a ales rochiile de mireasă: ”Nu m-am uitat la ce e la modă”

Simona Halep s-a măritat cu Toni Iuruc, la mijlocul lunii septembrie. La eveniment au participat aproximativ 300 de persoane. Jucătoarea de tenis a purtat două rochii de senzație, croite parcă după măsurile sale.

Simona Halep (30 de ani, 15 WTA) le-a oferit organizatorilor Australian Open un scurt interviu în care a vorbit despre cele mai fericit eveniment din viața sa. Jurnalista cu care a discutat Halep a fost interesată în special de cele două ținute pe care le-a purtat Simona în postura de mireasă.

”Pur și simplu le-am luat dintr-un magazin din Italia. Am fost acolo și mi le-am cumpărat fără să întreb pe nimeni, pentru că mie mi-au plăcut. Nu obișnuiesc să cer sfaturi atunci când merg la cumpărături și nu m-am uitat după ce e la modă, ci la ceea ce îmi place mie”, a declarat Simona Halep.

Wedding dress shopping.

No problem for @Simona_Halep 💁🏼‍♀️ Picked straight off the rack in Italy 🇮🇹#AusOpen • #AO2022 • #AOStyle pic.twitter.com/AMN0xr4fHy

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 11, 2022