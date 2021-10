VIDEO | Simona Halep, eliminată în sferturi la Moscova. Eşec după un meci de luptă cu Maria Sakkari

Simona Halep takes the court for her 1st QF match since April. She will be facing a very hard opponent in Maria Sakkari who is having an amazing year and is already into the WTA Finals this year. Ekaterina Alexandrova awaits the winner in the SF. #VTBKremlinCup pic.twitter.com/WWibe0GxbO

Simona Halep s-a oprit în sferturile de finală la Kremlin Cup. Calificată la Turneul CAmpioanelor, Maria Sakkari a învins-o în două seturi identice, scor 6-4, 6-4. În primul set, Simona a servit la 5-4 în favoarea jucătoarei din Grecia. A salvat patru mingi de set, însă a cedat setul după 57 de minute. Sakkari a părut să nu aibă probleme în setul al doilea. A condus cu 5-1, însă Halep a revenit în joc şi a servit din nou la 5-4 în favoarea adversarei. Revenirea nu s-a produs nici în al doilea set. Maria Sakkari a reuşit un nou break şi s-a impus cu 2-0.

Simona really fought hard today. She got down big 5-2 in the 1st set and got it to 5-4 before losing the set. Then in the 2nd set got down 5-1 and again fought back to 5-4. Only to sadly lose. Maria Sakkari defeated Simona Halep 6-4, 6-4.

Next up for Simo, Cluj!#VTBKremlinCup pic.twitter.com/X0AkfkfuUE

