VIDEO | Simona Halep, în dificultate după ce s-a impus la Toronto „Ai de gând să sărbătorești alături de fanii unguri”! Ce a răspuns românca

Jucătoarea română de tenis Simona Halep (15 WTA, cs 15) a câştigat turneul de categorie WTA 1000 de la Toronto, după 6-3, 2-6, 6-3 cu brazilianca Beatriz Haddad Maia (24 WTA).

În urma acestei victorii, românca a urcat pe locul 6 WTA, revenind în Top 10 după o absență de 1 an. La conferința de presă de după finală, românca a fost întrebată de o jurnalistă dacă are de gând să sărbătorească victoria alături de fanii unguri.

