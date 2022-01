VIDEO | Simona Halep, nerăbdătoare după triumful de la Melbourne: ,,Abia aştept să joc la Australian Open”

După ce s-a bucurat ce cucerirea celui de-al 23-lea trofeu din cariera sa, Simona Halep a ţinut să le transmită fanilor un nou mesaj. Aceasta le-a mulţumit pentru susţinere şi le transmite că abia aşteaptă să joace la Australian Open, turneu de Grand Slam ce va avea loc în perioada 17-30 ianuarie 2022.

,,Numărul 23 şi se simte atât de bine. Primul meu bumerang. Vă mulţumesc pentru sprijin şi abia aştept să mă întorc pe teren la Australian Open.”, a scris Simona Halep, pe Twitter, unde a postat şi mai multe poze cu noul ei trofeu.

Number 23 and it feels so good 😃

My first 🪃 too!

Thanks for your support and I can’t wait to be back on court for the @AustralianOpen 😊#AusOpen pic.twitter.com/KJGmsIq8u9

— Simona Halep (@Simona_Halep) January 9, 2022