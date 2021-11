VIDEO | Simona Halep și Emma Răducanu au ajuns la Linz! Cum au fost primite de organizatori

Jucătoarea de 30 de ani a ajuns sămbătă seară în Austria, acolo unde va lua parte la competiția WTA de la Linz. În aceeași zi, a sosit și Emma Răducanu. Cele două sportive sunt principalele favorite ale întrecerii ce va avea loc în perioada 6-12 noiembrie.

Turneul de la Linz este dotat cu premii în valoare de 235.238 de dolari. Acesta se va desfășura pe suprafață rapidă în sală.

Simona Halep (22 WTA, cap de serie numărul 2) a ajuns la Linz cu trenul, de la Viena, iar în gară a fost întâmpinată cu flori. Fostul lider mondial a mai jucat la întrecerea din orașul austriac în 2012, când a fost eliminată în optimi.

The amazing @Simona_Halep arrived by train from Vienna!

She returns to Linz for the first time since 2012! It's a great pleasure to have you here, Simo!

— WTA Linz (@WTALinz) November 6, 2021