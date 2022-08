VIDEO | Simona Halep, umilită la US Open! A fost învinsă de o jucătoare aflată pe locul 124 în lume

Jucătoarea română de tenis Simona Halep (5 WTA, cs 7) a fost eliminată în primul tur la US Open, ultimul turneu de Mare Șlem al anului.

Dubla câștigătoare de turnee de Mare Șlem a fost învinsă de ucraineanca Daria Snigur (124 WTA, venită din calificări) cu 2-6, 6-0, 4-6.

Take it in, Daria Snigur!

What a moment 😍 pic.twitter.com/Of6TV1MDjt

— US Open Tennis (@usopen) August 29, 2022