VIDEO | Sorana Cîrstea face legea la Miami Open! A eliminat-o în două seturi pe a 10-a favorită și este în optimi

Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea (24 WTA, cs 19) s-a calificat în optimi la Miami Open, după ce a învins-o pe a 10-a favorită.

Ea a dispus în turul 3, cu 7-5, 6-2, de rusoaica Darya Kasatkina (11 WTA, cs 10). Meciul a durat 89 de minute, iar în primul set Sorana s-a văzut condusă cu 0-3.

Into the Round of 16 again in Miami 👋

Last year’s semifinalist @sorana_cirstea defeats Kasatkina 7-5, 6-2 and will next face Collins or Avanesyan!#MiamiOpen pic.twitter.com/UdWpiWddiF

— wta (@WTA) March 24, 2024