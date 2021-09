VIDEO | Spaniolii anunţă noul favorit la Balonul de Aur! Cifrele uluitoare ale lui Benzema

În etapa a şasea din La Liga, Real Madrid a învins Mallorca, scor 6-1, iar Benzema a marcat de două ori şi a pasat decisiv la două dintre reuşitele lui Asensio. Performanţa atacantului a venit în continuarea unei serii excelente reuşite în startul actualei stagiuni. Benzema a marcat deja opt goluri, tot atâtea câte a reuşit rivala Barcelona. Atacantul lui Real Madrid a ajuns astfel la cifre uluitoare în startul de sezon.

🎩 @marcoasensio10's hat-trick

👑 @Benzema makes history

🤍 Six goals for @realmadriden

All the highlights from Los Blancos' 6-1 win this evening! 🎬#LaLigaTV pic.twitter.com/j66uMSaqnJ

— LaLigaTV (@LaLigaTV) September 22, 2021