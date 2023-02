VIDEO | Ștefan Radu, premiat de Lazio! Festivitatea a avut loc pe Stadio Olimpico

Echipa italiană Lazio Roma a organizat o mică festivitate de premiere pentru fundașul român Ștefan Radu, chiar înaintea meciului cu Atalanta.

Pe 28 ianuarie s-au împlinit 15 ani de când fundașul român Ștefan Radu s-a transferat de la Dinamo la echipa italiană Lazio. Gruparea din Roma a anunțat acest lucru pe conturile de socializare, dar a dorit să organizeze și o mică festivitate.

Iar acest lucru s-a întâmplat înaintea meciului de pe teren propriu cu Atalanta, din Etapa a 22-a, pierdut de Lazio cu 0-2. Românul a fost ovaționat de întreg stadionul, după care a primit din partea președintelui lui Lazio, Claudio Lotito, un cadou de ordin sentimental: o minge de fotbal folosită în urmă cu mai multe decenii.

Ștefan Radu being honored by @OfficialSSLazio for his 15 years of Biancocelesti service 🦅 🔊 @SerieA pic.twitter.com/IYHfHmhuj3

— Lega Serie A (@SerieA_EN) February 11, 2023