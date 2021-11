VIDEO | Steliștii, în pericol să rateze play-off-ul după eșecul de la Timișoara! Final de coșmar pentru roș-albaștri

Poli Timișoara s-a impus cu 2-1 în fața echipei lui Daniel Oprița în etapa a 15-a a ligii secunde.

Deși au marcat primii prin Enceanu în priam repriză, oaspeții nu și-au putut apăra avantajul pe Bega. Gazdele au avut puterea să puncteze de două ori în minutele 82 și 88, grație golurilor reușite de Ursu și Mera. A fost al doilea succes consecutiv al alb-violeților care s-au îndepărtat de zona retrogradării după această victorie. Echipa lui Nicolae Croitoru are acum 17 puncte, cu 8 mai multe decât FC Brașov, echipa aflată pe primul loc retrogradabil. Triumful le crește moralul timișorenilor înaintea duelului din sferturile de finală ale Cupei României cu FC Argeș, de miercuri.

De partea cealaltă, roș-albaștrii au început să tremure pentur pozișia de play-off. Cu o singură victorie din ultimele șase etape, fotbaliștii lui Daniel Oprița mai au doar două puncte peste Csikszereda Miercurea Ciuc, prima echipă aflată sub locurile ce duc în minicampioantul pentru promovarea în Liga 1. Steaua are cu două puncte în plus față de ardeleni cu patru runde înaintea încheierii sezonului regular. Urmtărul adversar pentru echipa MApN va fi FC Buzău în ultiam etapă jucată în eșalonul secund în 2021.