VIDEO | Șumudică, înaintea returului cu Young Boys: „Șansele sunt de 60-40 pentru ei!”

Antrenorul celor de la CFR Cluj a vorbit la conferința de presă premergătoare duelului de mâine seară, din turul trei al UEFA Champions League!

Ardelenii s-au deplasat pentru a doua oară în acest an la Berna și speră ca de această dată să iasă victorioși din duelul cu Young Boys. Cu doar o zi înaintea partidei retur, Marius Șumudică a prefațat duelul și consideră că elvețienii pleacă cu prima șansă. Cu toate acestea, tehnicianul român a dezvăluit că nu va pregăti confruntarea de mâine seară pentru a se apăra și speră să le pună cât mai multe problemele adversarilor.

„Dacă cei de la Young Boys nu considerau meciul cu noi unul important, atunci nu văd de ce ar fi odihnit nu mai puțin de opt jucători în ultima etapă. Duelul va fi ca o finală, totul începe de la 0-0, pentru că golul din deplasare nu mai contează. Ne așteptăm la 90 de minute, la 120 de minute sau poate chiar la lovituri de departajare.

Trebuie să fii precaut în astfel de situații, mai ales că vom juca în fața publicului de aici. Nu am venit aici pentru a băga autobaza în poartă, avem și noi surprizele noastre și vom pregăti meciul pentru a le pune probleme. Consider că ei au un plus pentru că vor juca această finală acasă și cred că șansele sunt de 60-40 pentru ei în momentul de față. Jucătorii mei știu însă foarte bine ce au de făcut și veți vedea un CFR care își va vinde foarte scump pielea.

E clar că suprafața de joc nu ne avantajează. Aici, dacă faci zi de zi antrenament, gazonul nu se rupe. Noi, dacă ne-am antrena zi de zi pe gazonul nostru natural de la Cluj, am distruge terenul. Ei sunt avantajați din punctul ăsta de vedere, clar. Cunosc gazonul, joacă acasă, e o altă viteză de joc. Din câte știu, pun apă foarte multă pe sintetic să meargă mingea foarte repede. Ei sunt o echipă de viteză, dar avem și noi armele noastre. Încercăm să-i blocăm și să-i surprindem.

Sperăm să avem ocazia de a face mai multe decât am făcut la Cluj. Am dat gol foarte repede, am avut 1-0 și subconștientul lucrează. Eu nu le-am zis în nicio clipă să nu ne retragem. 8 minute de prelungiri… a fost exagerat. Era minutul 8 și 40 de secunde și el nu încheiase jocul pentru că Young Boys avea corner. A lăsat jocul… am avut și unele faze în care portarul era jos, faultat și nu oprise jocul. Ne adaptăm, vedem ce vom face. Mâine, sper să vedeți niște eroi. Le-am spus că la fotbal n-a murit nimeni din cauza efortului.

Dacă va trebui să folosim măștile de oxigen să le dăm oxigen, vom face și asta pentru a avea capul sus și de a fi mândri de ce au realizat. Ei au o cotă de piață dublă față de noi și cu o echipă mult mai bine cotată nu numai datorită țării și a… știți foarte bine unde se află sediile forurilor. Nu vreau să intru în detalii. Sper ca totul să se decidă pe teren”, a spus Marius Șumudică.