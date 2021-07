VIDEO | Şumudică suflă şi în iaurt! „Mă aştept la un meci foarte greu!”

CFR s-a calificat în turul trei preliminar din UEFA Conference League, însă Marius Şumudică îşi face griji pentru următorul meci de campionat. CFR joacă acasă, cu Chindia Târgovişte.

La trei zile după returul cu Lincoln Imps, din Gibraltar, CFR Cluj joacă în etapa a treia din Liga 1. Întâlnirea cu echipa lui Emil Săndoi îl îngrijorează pe antrenorul campioanei.

„Este destul de greu să elimin entuziasmul ăsta, care este uman, şi să îi aduci cu picioarele pe pământ într-un timp atât de scurt ca la jocul de campionat să îi motivezi. Mă aştept la un meci foarte greu din acest punct de vedere şi datorită adversarului, care are un antrenor cu experienţă.

Deocamdată noi nu am realizat nimic. OK, ne-am calificat în aceste grupe de Conference League, am rămas singura echipă care merge mai departe în cupele europene, dar deocamdată suntem la început în campionat. Avem şase puncte, ne obligă acest lucru şi sperăm să obţinem maximum de puncte şi să fim acolo pe primele două locuri. Practic am avut un singur antrenament cu tot lotul datorită acestor jocuri din trei în trei zile. Cei care joacă trebuie să se recupereze, nu pot să îi aduc la acelaşi nivel cu cei care nu au jucat şi atunci trebuie să împart echipa” – a explicat Şumudică.

CFR Cluj – Chindia se joacă sâmbătă seară, de la ora 22:00. Ora de start înaintată i-a făcut pe oficialii din Gruia să apeleze la sentimentele fanilor pentru a-i convinge să vină la stadion.