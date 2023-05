VIDEO | Surpriză în turul 2 la Roma! Aryna Sabalenka, a doua favorită, eliminată de jucătoarea de pe locul 134 WTA

Jucătoarea belarusă de tenis Aryna Sabalenka (2 WTA, cs 2), a părăsit turneul de la Roma după un singur meci.

Ea a fost exceptată de la turul 1, iar în runda următoare a avut-o adversară pe jucătoarea americanca Sofia Kenin. Aflată pe locul 134 mondial, Kenin a câștigat Australian Open în 2020, iar după patru luni a jucat finala la Roland Garros.

Seals the upset ‼️

Stunning tennis from @SofiaKenin who knocks out Madrid champion, [2] Sabalenka, 7-6 (4), 6-2.#IBI23 pic.twitter.com/zfsNwSjGoa

— wta (@WTA) May 11, 2023