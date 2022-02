VIDEO | Toni Petrea a identificat ”punctul forte” al celor de la CS Mioveni: „O organizare defensivă foarte bună”

Antrenorul echipei FCSB, Anton Petrea, a susținut, vineri, o conferinţă de presă, în care a prefațat meciul cu CS Mioveni.

Tehnicianul a declarat că nou-promovata are o defensive bună și că FCSB trebuie să-şi câştige toate meciurile pentru a spera să ajungă liderul CFR Cluj.

„Este o deplasare grea, cu o echipă cu organizare defensivă foarte bună. Au un echilbru a rezultatelor în meciurile de acasă. Trebuie să fim atenţi, deoarece şi meciurile trecute am avut probleme cu ei.

Sper să ne creăm multe situaţii de poartă şi să le fructificăm. Nu mi-aş dori să mai trăiesc ca la meciul cu Chindia, să suferim, vreau să marcăm noi primii, nu să stăm la pauză şi apoi să alergăm toată repriza pentru a egala. Este important şi jocul rezultatelor, dar totuşi avem un drum de urmat şi ne interesează mai mult rezultatele noastre.

Avem jucători valoroşi şi pot face faţă oricând să intre din primul minut. Important este ceea ce face pe teren, să se gândească doar la acest lucru, nu că intră din primul minut sau la pauză”, a declarat Petrea.

Antrenorul a comentat și declarația patronului de la FC Botoşani, Valeriu Iftime. Acesta a spus că dacă ar fi la FCSB, cu lotul actual şi cu Marius Croitoru antrenor, ar defila în România.

„Să vină aici! Dacă ar fi fost clubul meu…Nu mă deranjează lucrurile astea, fiecare spune ce doreşte, e o ţară liberă”.

„Nu îmi fac procese de conştiinşă sau să am regrete, dacă am luat o decizie, mi-am asumat-o. Am venit aici, să-mi fac treaba, la finalul sezonului vom vedea ce am reuşit să facem din ce ne-am propus. E o situaţie grea în fotbalul românesc, echipe care îşi schimbă liniile, antrenori care pleacă, din punctul ăasta de vedere aici e bine”, a răspuns Petrea, după ce a fost întrebat dacă regretă că a revenit la FCSB.

FCSB joacă, sâmbătă, în deplasare, cu CS Mioveni, de la ora 19.55, în etapa 27-a din Liga 1.