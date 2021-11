VIDEO | Tragedie în lumea sportului! A murit la doar 26 de ani

Grant Hill, un fost jucător de fotbal american din statul Alabama, a murit, potrivit unei postări pe contul de Twitter al echipei. Avea 26 de ani.

Hill, originar din Huntsville, a jucat la Alabama în perioada 2013-2014.

„Grant Hill a fost un coechipier și un prieten minunat”, au scris marți pe Twitter reprezentanții clubului din Alabama. „Gândurile și rugăciunile noastre se îndreaptă către familia și prietenii lui în această perioadă devastatoare”.

Grant Hill was a wonderful teammate and friend. Our thoughts and prayers go out to his family and friends during this devastating time. pic.twitter.com/OJiNHdo9bU

— Alabama Football (@AlabamaFTBL) November 2, 2021