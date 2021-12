VIDEO | Transfer de vis reușit de FC Barcelona. Internaționalul spaniol care vine să rupă plasele porților

Atacantul spaniol al echipei Manchester City, Ferran Torres (21 de ani), a ajuns la Barcelona pentru semna un contract cu gruparea catalană, informează lequipe.fr, citată de news.ro.

După efectuarea vizitei medicale, tânărul fotbalist va semna un contract pe cinci ani şi jumătate cu FC Barcelona. Clubul Catalan le va plăti „cetăţenilor” suma de 55 de milioane de euro plus bonusuri.

Torres a fost achiziționat de Manchester City de la Valencia, în august 2020, dar a jucatg doar şapte meciuri în acest sezon, marcând trei goluri. El are contract cu echipa din Manchester până în vara anului 2025.

În total, el a disputat 43 de meciuri pentru Manchester City, echipă pentru care a marcat de 16 ori. Tânărul jucător are 22 de selecţii la prima reprezentativă a Spaniei.

Getting ready at home… Valencia 🚀

Here We Go! pic.twitter.com/uUJIeMxqdM

— Ferran Torres (@FerranTorres20) December 26, 2021