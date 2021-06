VIDEO | Un american a intrat în istorie! A doborât un record vechi de 31 de ani

Selecția sportivilor americani pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo a oferit un moment de povestit nepoților.

Campionul olimpic Ryan Crouser a reușit să bată recordul mondial la aruncarea greutății cu prilejul competiției desfășurate la Eugene, în statul Oregon. Acesta a izbutit o performanță de 23,37 metri cu 25 de centrimetri mai mare decât precedentul reper, ce data din 1990, stabilit tot de un american, Randy Barnes. Crouser nu este la prima „abatere” de acest gen în 2021. Sportivul de 28 de ani a doborât și recordul de sală în aceeași probă, ajuns acum la 22,82 metri.

„M-am simţit foarte încrezător când am venit aici, dar nu era în aşteptările mele. Atunci când nu am reuşit, a fost pentru că eram puţin încordat şi încercam să forţez lucrurile. Acum, am rămas relaxat şi am executat planul pe care îl aveam. Asta mi-a permis să reuşesc. În momentul în care greutatea mi-a părăsit mâna, am ştiut că aruncarea este bună.A fost nevoie de multă muncă şi dăruire. Este ca şi cum… o greutate mi-a fost ridicată de pe umeri”, a declarat Crouser la finalul concursului.