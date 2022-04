VIDEO | Un fost star al lui Manchester United îi critică pe actualii jucători: „Este debandadă acolo”

Fostul mare mijlocaș al lui Manchester United Roy Keane a digerat greu înfrângerea de marți seara a lui Manchester United cu Liverpool (0-4), fiind dezamăgit de situația în care a ajuns clubul pentru care a jucat 12 ani.

Fostul mijlocaș al lui Manchester United este dezamăgit că actualii fotbaliști nu luptă și nu joacă cu mândrie. „Te uiți la echipa de astăzi și vezi că nu au jucat cu inima, cu sufletul. Le-a lipsit calitatea, au fost atât de departe.

🗣️ "Lingard is not good enough for #MUFC…Rashford played like a child."

Roy Keane says there's 'no team' at Manchester United ❌ pic.twitter.com/5bM25lp5dy

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) April 19, 2022