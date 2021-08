VIDEO | Viaţa după Messi. Barcelona – Real Sociedad 4-2

În minutul 10 al partidei, cei 20.000 de fani care au venit pe Nou Camp la primul meci al sezonului i-au scandat numele starului plecat de la club după 21 de ani!

Barcelona fans chanting Messi's name in the 10th minute ❤️ pic.twitter.com/nmcvyueSUq

Într-o atmosferă dezolantă, catalanii au reuşit să învingă Real Sociedad, scor 4-2. Pique a deschis scorul, iar danezul Braitwhaite a reuşit o dublă înainte ca oaspeţii să reducă din diferenţă. Braithwaite şi-a trecut în cont şi un assist în final, atunci când Sergi Roberto a închis tabela.

Barcelona 4-2 Real Sociedad

Martin Braithwaite with a double and an assist.

Pique scored after taking a pay cut to allow Barca to register their new signings.

Depay & De Jong impressed.

Mikel Oyarzabal freekick was superb.

What a thriller 🔥pic.twitter.com/9soxlCEGUV

