VIDEO | Vinicius, gata de duelul cu UTA: „Când am venit aici am spus că vreau să câștig titlul!”

FCSB și UTA Arad se vor întâlni mâine seară, de la ora 21.30, în runda cu numărul 18 din Liga 1!

Elevii lui Toni Petrea nu își mai permit să facă vreun pas greșit, iar distanța de opt puncte față de liderul CFR Cluj îi forțează pe roș-albaștrii să câștige tot, cel puțin până la începerea play-off-ului. Primul hop este duelul cu arădenii, o formație solidă în actuala stagiune, însă Vinicius nu concepe altceva decât victoria în disputa de pe Arena Națională.

„Avem un meci greu cu UTA, când am jucat împotriva lor a fost un meci dificil, dar cred că putem câștiga. Brazilienii din echipa lor sunt doi jucători foarte buni, cred că au făcut meciuri bune acolo și că va fi un meci dificil, pe care îl putem câștiga. Suntem la opt puncte în spatele CFR-ului, cred că trebuie să câștigăm fiecare meci și după vom vedea ce se întâmplă.

Nu mă gândesc acum la contract, mă gândesc la FCSB, să câștigăm meciurile și apoi vom vedea. Pentru viitor, nu știu, nu am vorbit cu nimeni aici, vom vedea. Sunt profesionist, trebuie să fac ceva, mintea mea e la FCSB. Mulți se retrag la această vârstă, dar eu cred că pot, mă uit la Cristiano Ronaldo, are 36 de ani și joacă foarte bine. Eu mă antrenez zilnic și cred că pot mai mult.

Nu știu dacă avem noi altceva, cred că am făcut bine sală, am făcut antrenamentele bine, alimentația a fost bună, așa cred eu. Dacă pot, să vedem cât mai joc, un an, doi, trei. Aici sunt jucători tineri, cu calitate, acolo erau jucători mai experimentați, au câștigat mai mult. Aici, cu jucători așa, trebuie să muncim mai mult, să vedem, e greu, calitate au, dacă muncesc, trebuie să poți câștiga campionatul.

Dan Petrescu a fost antrenorul meu trei ani și jumătate cred, un antrenor foarte bun, pentru naționala României, dacă merge acolo, e foarte bun. Să vedem cine merge acolo, dacă merge el, cred că CFR Cluj pierde mult.

Trebuie să câștig campionatul, titlul, la fiecare echipă la care merg, cred că pot câștiga. Când am venit aici am spus că am venit pentru a câștiga titlul, am câștigat patru ani consecutiv. Aici, să vedem, muncind și cu calitatea asta a copiilor, cred că putem câștiga. Am avut multe oferte de la alte echipe, dar în România sunt fericit, am câștigat premii, campionate, sunt bine aici”, a declarat Vinicius la conferința de presă.