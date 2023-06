VIDEO | Vipers este prima finalistă a Ligii Campionilor! Echipa norvegiană își apără trofeul cucerit în 2021 și 2022

Formația norvegiană feminină de handbal Vipers s-a calificat a treia oară la rând în finala Ligii Campionilor.

Turneul final are loc la Budapesta, iar câștigătoarea ultimelor două ediții ale competiției a întâlnit echipa maghiară Gyor, pe care a învins-o cu 37-35 (23-18).

🇳🇴 𝐕𝐢𝐩𝐞𝐫𝐬 𝐊𝐫𝐢𝐬𝐭𝐢𝐚𝐧𝐬𝐚𝐧𝐝 can celebrate 🎉

They will defend their title tomorrow in the MVM Dome 🏟🏆 #ehffinal4 #ehfcl @VipersKrSand pic.twitter.com/nBwFV9DGi1

