Viking Stavanger va sesiza UEFA după meciul cu FCSB: „A fost un lucru ciudat! Am fost foarte surprins”

FCSB s-a calificat în grupele Conference League, după ce în returul play-off-ului a învins în deplasare echipa norvegiană Viking Stavanger cu 3-1. În tur pierduse cu 1-2.

Un oficial de la FCSB a oferit cadouri tuturor celor patru arbitri

Unul dintre cei doi antrenori ai lui Viking, Morten Jensen, i-a acuzat pe cei de la FCSB că le-ar fi făcut câte un cadou celor 4 arbitri. „Eram pe drumul către vestiarul arbitrilor, chiar în fața zonei mixte, când un reprezentant al lui FCSB a venit cu cinci pungi de cadouri.

Când s-a întors, mai avea doar una singură. Au fost patru arbitri la meci, deci am fost foarte surprins.

Toată lumea cu care am vorbit despre asta crede că a fost un lucru ciudat, așa că probabil le vom face o sesizare celor de la UEFA”, a spus oficialul lui Viking, conform dagbladet.no.

Tehnicianul a recunoscut că nu știe ce era în pungile de cadouri și nici de ce oficialii partidei le-au acceptat.

„Meciul a fost decis de o decizie incorectă”, insistă antrenorul lui Viking Stavanger

Antrenorul s-a referit și la faza controversată din ultimul minut al timpului regulamentar. Atunci, Florinel Coman a pătruns în careu, Dar un jucător advers a avut o intrare întârziată, iar arbitrul de centru, ungurul Tamas Bogdar, a dictat lovitura de pedeapsă.

„Am avut mari șanse să decidem singuri partida, dar este deranjant când meciul este decis de ceea ce noi credem că este o decizie incorectă. Sancțiunea pe care am primit-o a fost exagerată.

Am fost atât de aproape de a ne atinge obiectivul. Am simțit multă vreme că le avem șanse să ajungem unde ne dorim și lucrurile evoluează așa cum ne-am propus. Am avut lucrurile sub control, apoi a venit faza controversată.

Am vorbit cu arbitrul imediat după meci și l-am întrebat dacă este absolut sigur că a fost penalty. El a spus că da. M-am întors în vestiar și am refăzut faza.

Apoi m-am dus din nou la arbitri. Am avut un dialog bun, dar am fost în dezacord. Noi credem că nu este un penalty, iar el crede că am fost penalty la Coman”, a mai spus Jensen pentru aceeași publicație.

Chiar dacă nu sunt de acord cu deciziile arbitrilor din Ungaria, oficialii clubului norvegian nu au depus plângere la UEFA în acest sens.